نائبة رئيس الحكومة الروسية: نحن ضد دمج السياسية بالرياضة

أعلنت نائبة رئيس الحكومة الروسية، أولغا غولوديتس، اليوم الأربعاء، أن روسيا مع الرياضة الصادقة والنظيفة ولن تتهاون بذلك لكنها ضد دمج السياسية بالرياضة.

وقالت غولوديتس خلال اجتماع طارئ لوزارة الرياضة الروسية: "اجتمعنا في وضع صعب للغاية خصوصا بعد قرار اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" بتوقيف روسيا الاتحادية عن المشاركة بالرياضات الأولمبية".

وأضافت قائلة: "نحن مع الرياضة الصادقة والنظيفة، ولن يكون هناك تنازلات وموقفنا ثابت بهذا الأمر وسنتحرك وسنقوم بكل ما يطلب منا".

وأعلنت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، الاثنين 9 ديسمبر/كانون الأول، عن منع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية لمدة 4 سنوات.