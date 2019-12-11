موسكو لا ترى لدى واشنطن إرادة سياسية لتمديد معاهدة "ستارت-3"

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا لا ترى لدى الولايات المتحدة إرادة سياسية لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3).

واشنطن - سبوتنيك. وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "لا نرى أن هناك مشاكل لا يمكن التغلب عليها، كل شيئ يعتمد على الإرادة السياسية. مع الأسف، ما زلنا لا نرى الإرادة السياسية الكافية من الجانب الأمريكي".

وأضاف ريابكوف: "مع الأسف، ما زلنا نسمع من الجانب الأمريكي أن مسألة احتمال التمديد لا تزال قيد الدراسة، وأن عملية الدراسة هذه تأخذ في الاعتبار الظروف المتغيرة منذ إبرام هذا الاتفاق قبل 10 سنوات".

ومعاهدة "ستارت 3"، وهي امتداد لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-1" الموقعة يوم 30 حزيران/يونيو عام 1991، في موسكو، قد وقعتها روسيا والولايات المتحدة، يوم 8 نيسان/أبريل من العام 2010، في براغ، لتحل المعاهدة الجديدة محل القديمة التي انتهت صلاحيتها في كانون الأول/ديسمبر عام 2009، ودخلت "ستارت 3" حيز التنفيذ في 5 شباط/ فبراير عام 2011.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد عرض في وقت سابق، التوقيع على معاهدة للحد من الأسلحة النووية من "الجيل الجديد"، بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، تشمل جميع أنواع الأسلحة النووية. ولم يطرح ترامب أي اقتراحات أكثر تحديداً بهذا الشأن.