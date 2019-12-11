فرقاطة روسية في البحر الأسود تنجح بتنفيذ رماية بصاروخ "كاليبر"

وتضمن التمرين الذي نفذته فرقاطة "أدميرال أسين" إطلاق صاروخ من نوع "كاليبر" على هدف معين في ميدان الرماية في الساحل.

ونجحت الفرقاطة بتحقيق مهمتها، إذ أصاب الصاروخ الذي أطلقته الهدف بعد أن قطع مسافة تقارب 140 ميلا (أكثر من 250 كيلومترا)، محلقا فوق سطح البحر.

وتم رصد إصابة الهدف بمساعدة الطائرات المسيرة.

ومن الجدير ذكره أن فرقاطة "أدميرال أسين" شاركت في مكافحة الإرهاب في سوريا، حيث رمت مواقع الإرهابيين بصواريخ "كاليبر".