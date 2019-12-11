لافروف: موسكو تشعر بالقلق من زيادة الميزانية العسكرية للناتو وتعزيز نشاطه على حدود روسيا

إعلن وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تشعر بالقلق من زيادة الميزانية العسكرية للناتو وتعزيز نشاطها على حدود روسيا.

وجاءت تصريحات لافروف من خلال رسالة بعث بها إلى مؤتمر علمي في معهد موسكو للعلاقات الدولية، وقال فيه: "نحن قلقون من زيادة النشاط العسكري للناتو بالقرب من حدودنا وحدود دولة بلاروسيا".

وأضاف قائلا في الرسالة: "كما أن القرارات المتخذة في قمة حلف الناتو في لندن بزيادة الميزانية العسكرية للدول، تعد خطوة خطيرة ستؤدي إلى عسكرة أوروبا ويمكن أن يكون لديها ردود فعل سلبية على عكس الالتزامات بعدم تقوية أمنهم على حساب أمن الآخرين".

وأعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء، أنه سيظل منفتحا على الحوار مع روسيا طالما سمحت التصرفات الروسية بذلك، وأنه يعتزم التصدي لنشر روسيا صواريخ جديدة متوسطة المدى.