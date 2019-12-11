روسيا تدخل في قائمة الـ 5 الأوائل كوجهة سياحية لدى الروس

أعلنت المديرة التنفيذية لرابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا، مايا لوميدزي، اليوم الأربعاء، أن روسيا دخلت في قائمة الـ 5 الأوائل كوجهة سياحية من حيث عدد الرحلات المباعة من قبل منظمي الرحلات الروس في عام 2019.

موسكو - سبوتنيك. وقالت لوميدزي في مؤتمر صحفي:

التوجه الذي أصبح جزءاً من الواقع هو أن روسيا دخلت في قائمة الـ 5 الأوائل كوجهة سياحية مطلوبة ورائجة لدى منظمي الرحلات.

وأفادت المتحدثة بأن التوجهين الرئيسيين في روسيا لدى السياح هما إقليم كراسنودار والقرم.

وأشارت لوميدزي إلى أنه بفضل جهود منظمي الرحلات، سيزور حوالي 3-3.5 مليون سائح إقليم كراسنودار، حتى نهاية العام، وحوالي 1.2-1.5 مليون سائح سيزورون القرم.