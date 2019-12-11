بوغدانوف يبحث مع الأمينة العامة لحزب الشباب الوطني للبناء والتغيير الوضع في سوريا

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، مع الأمينة العامة لحزب "الشباب الوطني السوري للبناء والتغيير"، بورين إبراهيم الوضع في سوريا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم بحث الوضع في سوريا وحولها خلال المحادثة، بما في ذلك قضايا التسوية السياسية والانتعاش بعد الأزمة في الجمهورية العربية السورية".

هذا وانطلقت يوم أمس الثلاثاء، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، الجولة الـ 14 من محادثات أستانا حول سوريا، بمشاركة الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، ووفد الحكومة السورية برئاسة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، ووفد المعارضة السورية برئاسة أحمد طعمة، ووفد الأمم المتحدة بصفة مراقب، برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.