تحطم مروحية عسكرية روسية من طراز "مي 8" ومقتل اثنين من طاقمها

أعلن مصدر في أجهزة الأمن الروسية، اليوم الأربعاء، أن مروحية عسكري من طراز "مي-8" تحطمت في منطقة كراسنودار الروسية.

وقال المصدر في تصريحات لوةكالة "سبوتنيك"، إن الحادث أسفر عن مقتل أفراد الطاقم وهم شخصين.

وذكر المصدر، أن موقع الحادث قد تم العثور عليه بالفعل، وأن المروحية دمرت كليا في الحادث.

يتبع..