الدفاع الروسية تؤكد تحطم مروحية من طراز "مي-28" ومقتل اثنين من طاقمها

قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، إن مروحية عسكريه من طراز "مي-28"، قد تحطمت في إقليم كراسنودار، مما أسفر عن مقتل طيارين.

وأضاف البيان، أنه "في 11 ديسمبر/كانون الأول، في تمام الساعة (23:00 بتوقيت موسكو، 20:00 بتوقيت غرينتش)، تحطمت مروحية من طراز "مي – 28" في إقليم كراسنودار بالقرب من مطار كورينوفسك خلال رحله تدريبية نفذت ليلا في ظل ظروف جوية صعبة.

وتابع البيان، أن الرحلة نفذت بدون ذخيرة وأن تحطم الطائرة لم ينتج عنه أي خسائر مادية.

ونوه البيان، أن الطيارين ماتا في الحادث وتم إرسال فريق تحقيق خاص إلى الموقع للتحقيق في الحادث.