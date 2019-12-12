طيارو القوات الفضائية الروسية يواصلون دورياتهم بشمال سوريا لدعم الشرطة العسكرية

يواصل طيارو القوات الفضائية الروسية دورياتهم في شمال سوريا، وذلك من أجل تقديم الدعم الجوي للشرطة العسكرية أثناء قيامها بدورياتها على طريق حلب.

حلب - سبوتنيك. وقال أحد الطيارين للصحفيين، إن الدوريات الجوية تنفذ لمرافقة قوافل الشرطة العسكرية، وكذلك العاملين في مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة، فضلا عن مراكز المساعدات الإنسانية.

مضيفا أن، "أولوية ما ينبغي إيلاء الاهتمام به، تحرك قوافل المعدات الخاصة والجنود"، مشيرا إلى أن " الدوريات تنفذ على ارتفاعات منخفضة للغاية وبسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة".

فضلا عن ذلك ترافق مروحيات "مي -8" و"مي - 35" قوافل مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة إلى نقاط المساعدات الإنسانية لمنع إمكانية حدوث أي استفزاز، والحفاظ على الأمن على الأرض من الجو.

ويذكر أن روسيا وتركيا وقعتا في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019، مذكرة تفاهم من 10 بنود، حول تسيير دوريات مشتركة داخل الأراضي السورية، شرق وغربي منطقة العملية العسكرية، باستثناء مدينة القامشلي. بعد انسحاب "الوحدات الكردية".