منظومة دفاع جوي روسية تحقق رقما قياسيا

كما تعتبر هذه المنظومة من أصحاب الأرقام القياسية العالمية، إذ أنها تضع على منصتها 12 صاروخا في وقت واحد، وبإمكان الواحد منها أن يدمر هدفا محددا.

ويبلغ مدى "إس-350" 60 كيلومترا. ويمكنها أن تصيب أهدافا على ارتفاع 30 كيلومترا.

وتبدأ القوات الروسية تتسلم منظومات "إس-350" في أقرب وقت، وفقا لـ"فيستنيك".