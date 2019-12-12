روسيا تطرد موظفين تابعين للسفارة الألمانية في موسكو

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل تعتبر موظفين اثنين في السفارة الألمانية في موسكو شخصين غير مرغوب بهما وعليهما مغادرة البلاد في غضون 7 أيام.

موسكو - سبوتنيك. وقالت في بيان إنه تم تقديم احتجاج لرئيس البعثة الدبلوماسية الألمانية فيما يتعلق بالقرار غير المبرر لحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية المؤرخ يوم 4 ديسمبر/كانون الأول 2019، بشأن إعلان اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين "شخصين غير مرغوب فيهما".

وتابع البيان أنه "في هذا الصدد، واسترشادا بمبدأ المعاملة بالمثل والمادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، قرر الجانب الروسي اعتبار شخصين في السفارة الألمانية غير مرغوب فيهما ردا على ذلك، وأمروا بمغادرة بلدنا في غضون سبعة أيام وقد تم تسليم سفير ألمانيا مذكرة بهذا الشأن".

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت اثنين من الدبلوماسيين الروس شخصين غير مرغوب فيهما، بسبب مقتل مواطن جورجي في برلين في 23 أغسطس/آب، ودعتهما إلى مغادرة ألمانيا على الفور.