الكرملين: نأمل ألا يؤثر طرد دبلوماسيين ألمان من روسيا سلباً على العلاقات

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يأمل ألا يؤثر طرد الدبلوماسيين الألمان من روسيا سلبا على الحوار البناء مع جمهورية ألمانيا الاتحادية.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف: "نود ألا نرى مخاطر كبيرة، تعلمون أن الدبلوماسيين يطردون كإجراء رد، وهذه التدابير لا مفر منها بعد طرد اثنين من دبلوماسيينا. ونحن نعتبر قرار برلين هذا لا أساس له على الإطلاق".

وأكد بيسكوف أن هذا هو "إجراء قسري لمبدأ المعاملة بالمثل".

وأضاف المتحدث الرئاسي "نتوقع ونأمل ألا يؤثر سلبا على تطوير وتوسيع حوارنا، البناء للغاية، مع جمهورية ألمانيا الاتحادية".

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنها وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل تعتبر موظفين اثنين في السفارة الألمانية في موسكو شخصين غير مرغوب بهما وعليهما مغادرة البلاد في غضون 7 أيام.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت اعتبار اثنين من الدبلوماسيين الروس شخصين غير مرغوب فيهما، بسبب مقتل مواطن جورجي في برلين في 23 أغسطس/آب، ودعتهما إلى مغادرة ألمانيا على الفور.