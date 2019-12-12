موسكو تعلق على طرد الدبلوماسيين الألمان

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الخميس إن الكرملين يأمل ألا يؤثر طرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان من روسيا على الحوار البناء مع ألمانيا.

موسكو – سبوتنيك. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم أنه يتعين على دبلوماسيين ألمانيين مغادرة البلاد في غضون سبعة أيام، ردًا على الخطوة الألمانية التي اتخذت في أوائل ديسمبر/ كانون الأول، لطرد اثنين من موظفي السفارة الروسية بسبب تورطهما المزعوم في مقتل مواطن جورجي في برلين.

وقال بيسكوف: "لا نود أن نرى مخاطر كبيرة. أنت تعلم أن الدبلوماسيين قد طُردوا كإجراء انتقامي قسري. لقد أصبح هذا أمرًا لا مفر منه بعد طرد اثنين من دبلوماسيينا. أنت تعلم أننا نرى أن هذا القرار الذي اتخذته برلين لا أساس له على الإطلاق. نحن لا نتفق مع هذا ".

وأضاف بيسكوف "نتوقع ونأمل ألا يصبح هذا عاملا سلبيا لمزيد من التطوير والتوسع في حوارنا البناء للغاية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية".