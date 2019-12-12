نشوب حريق على حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف"... فيديو

انتشر فيديو يظهر نشوب حريق على متن حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف"، التي يتم إصلاحها في مدينة مورمانسك "الروسية".

ويظهر الفيديو تصاعد دخان أسود من السفينة. وقد بدأ الحريق في الساعة 10:16 (بتوقيت موسكو) أثناء أعمال اللحام في وحدة الطاقة الأولى بسبب اشتعال كابلات الطاقة.

ووفقا للتقارير الأخيرة، فقد أصيب 6 أشخاص، بينما، في وقت سابق، أفيد أن مصير اثنين آخرين من العمال ما يزال مجهولا، ولكن الخدمة الصحفية لمركز الإصلاح لم تؤكد هذه المعلومات.

ويشار إلى أن رجال الإنقاذ والإطفاء يعملون في مكان الحادثة.