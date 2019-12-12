موسكو: المواطن الجورجي الذي قتل في برلين كان على قائمة المطلوبين

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس 12 ديسمبر/ كانون الأول، أن المواطن الجورجي الذي قُتل في برلين في أغسطس/ آب الماضي، وأدى إلى خلاف دبلوماسي بين موسكو وألمانيا، كان على قائمة المطلوبين.

موسكو – سبوتنيك . وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "وفقا للمعلومات التي بحوزتي والتي تحققت منها أمس مع وكالات إنفاذ القانون في بلدنا، فقد كان على قائمة المطلوبين".

وقُتل سليم خان خانغوشفيلي، وهو مواطن جورجي من أصل شيشاني، في برلين في 23 أغسطس. وفي نفس اليوم أعلن الادعاء الألماني أنه ألقى القبض على المشتبه في ارتكابه الجريمة، وهو مواطن روسي يبلغ من العمر 49 عامًا.

وتم طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس في أوائل ديسمبر الجاري بسبب هذه المسألة، وردت روسيا بالمثل في وقت سابق من اليوم الخميس، وأعطت اثنين من موظفي السفارة الألمانية سبعة أيام لمغادرة البلاد.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، إن روسيا طلبت مرارا من ألمانيا تسليم خانشوفيلي، مضيفا أن القتيل شارك في تنظيم هجمات إرهابية مميتة.

وأعرب بوتين عن اعتقاده بأنه من الخطأ طرد الدبلوماسيين الروس بشأن هذه المسألة وتعهد أيضًا بأن تساعد روسيا في التحقيق.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يأمل ألا يؤثر طرد الدبلوماسيين الألمان من روسيا سلبا على الحوار البناء مع جمهورية ألمانيا الاتحادية.