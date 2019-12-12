إطلاق تدريبي لصاروخ "إسكندير" الباليستي الروسي

أعلن المكتب الصحفي في المنطقة العسكرية الغربية أنه تم تنفيذ إطلاق تدريبي لمجمع "إسكندير" بالقرب من مدينة أستراخان، حيث أصاب الهدف على بعد حوالي 60 كم.

وجاء في البيان الصادر عن المكتب الصحفي " أكمل مجمع الصواريخ التكتيكية (إسكندير) بنجاح التدريبات القتالية في منطقة أستراخان. وأصاب الصاروخ هدفا على مسافة 60 كم تقريبا، حيث كان الهدف يحاكي مركزا محصنا للتحكم يعود لجماعات مسلحة خارجة عن القانون".

وتجد الإشارة إلى أن أنظمة التحكم سجلت نجاحا تاما في إصابة الهدف دون أي انحرافات.

يذكر أن منظومة الصواريخ التعبوية – التكتيكية من طراز "إسكندر – أم" قادرة على تدمير الأهداف المعادية على مسافات تصل إلى 500 كم. وتتخصص منظومات الصواريخ "إسكندر" لتدمير راجمات الصواريخ ووسائل الدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ بالإضافة إلى المطارات ومراكز القيادة وعناصر البنية التحتية.