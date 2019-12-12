ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية بنسبة 0.8 في المئة

كشفت مواد المصرف المركزي الروسي، اليوم الخميس، بأن احتياطات روسيا الدولية ارتفعت خلال الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى 6 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بنسبة 0.8 بالمئة لتصل إلى 546.6 مليار دولار.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المركزي: "بلغ حجم الاحتياطيات الدولية لروسيا الاتحادية، في 6 كانون الأول/ديسمبر 2019، 546.6 مليار دولار، حيث ارتفع خلال أسبوع بمقدار 4.4 مليار دولار، أي بنسبة 0.8 بالمئة، ويعود ذلك، أساساً، إلى إعادة التقييم الإيجابي وشراء العملات الأجنبية، بموجب قاعدة الموازنة الجديدة".

وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية (الذهب والعملات الأجنبية) الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى المصرف المركزي الروسي والحكومة الروسية. تتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).

وفي عام 2018 ارتفع الاحتياطي الدولي لروسيا بنسبة 8.3 بالمئة وبلغ، بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2019، 468.5 مليار دولار. وكان أكبر احتياطي في تاريخ روسيا قد بلغ 598 مليار دولار في آب/أغسطس 2008.