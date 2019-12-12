وفاة عسكري شارك في إطفاء حريق على متن حاملة الطائرات الروسية

أعلن أسطول بحر الشمال الروسي، اليوم الخميس، مقتل عسكري واحد خلال إطفاء بؤرة الحريق على متن حاملة الطائرات الروسية "الأدميرال كوزنيتسوف" في مورمانسك.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي: "خلال أعمال إطفاء بؤرة الحريق، لقي أحد عسكريي أسطول بحر الشمال حتفه، وتستمر هيئات الأنقاذ البحر عن الملازم الآخر".

وانتشر فيديو يظهر نشوب حريق على متن حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف"، التي يتم إصلاحها في مدينة مورمانسك "الروسية".

ويظهر الفيديو تصاعد دخان أسود من السفينة. وقد بدأ الحريق في الساعة 10:16 (بتوقيت موسكو) أثناء أعمال اللحام في وحدة الطاقة الأولى بسبب اشتعال كابلات الطاقة.

ويشار إلى أن رجال الإنقاذ والإطفاء يعملون في مكان الحادثة.