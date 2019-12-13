الخارجية الروسية: لم يتضح بعد ما إذا كانت قمة النورماندي ستعقد خلال 4 أشهر

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اليوم الجمعة، إنه من غير المؤكد، بعد، عقد اجتماع "قمة النورماندي" في غضون أربعة أشهر، كما هو متفق عليه، مشيرًا إلى احتمال تأجيل الاجتماع .

وقال رودينكو، خلال اللقاء في نادي فالداي: "اتفق قادة قمة النورماندي على عقد القمة القادمة بعد أربعة أشهر، أما إن كانوا سيجتمعون أم لا فهذه مسألة أخرى."

وتابع بقوله:"في السابق، تم تحديد مواعيد لعقد القمة ولكن تم تأجيلها، وبالتالي، سنرى كيف ستسير الأمور فالوضع لا يمكن التنبؤ به".

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس، قبل أيام ، قمة "رباعية النورماندي" لبحث سبل تسوية النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا بعد قرابة خمس سنوات من الصراع بين موسكو وكييف.

وشهدت القمة أول لقاء مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بحضور كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.