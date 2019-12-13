بيسكوف: قادة "صيغة نورماندي" ملتزمون باتفاقيات مينسك

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن قادة "صيغة نورماندي" ملتزمون باتفاقيات مينسك، وأنه إذا غيرت كييف موقفها، فإن ذلك يستدعي تحليل الأمر.

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "تنص النتائج المتوافق حولها لقمة باريس "صيغة نورماندي" في الفقرة الثانية، على أن اتفاقيات مينسك لا تزال تشكل الأساس لعمل "صيغة نورماندي"، والدول الأعضاء ملتزمة بتنفيذها بالكامل. وهذا ما تم التوافق عليه يوم الإثنين".

وتابع بيسكوف قوله: "إذا طرأ بعد يوم الإثنين بعض التغيير في موقف أحد الأطراف، وأخص كييف، فهذه المسألة ينبغي تحليلها بشكل مطول ومكثف من قبل جميع المشاركين الآخرين الثلاثة، في الصيغة".

ويشار إلى أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن يوم أمس، أنه يرى ضرورة لتعديل بعض بنود اتفاقيات مينسك حول تسوية النزاع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في حديث لقناة "1+1" الأوكرانية، يوم أمس الخميس: "نحن ندرك أننا كفريق لم نوقع اتفاقيات مينسك، لكننا كسلطة يجب أن ننفذ الشروط التي وافقت عليها السلطة في ذلك الوقت. لكنني على قناعة بأنه بوسعنا تغيير بعض الأمور ونحن سنغيرها، لأن تسلمنا للسيطرة على الحدود بعد الانتخابات (في دونباس) ليس موقفنا بكل تأكيد".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد شدد خلال قمة "رباعية النورماندي" حول التسوية الأوكرانية في باريس، يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر، على عدم جواز تعديل اتفاقيات مينسك. وأعاد إلى الأذهان حقيقة أن الاتفاقيات تنص على إجراء الانتخابات في دونباس قبل تسليم السلطات الأوكرانية السيطرة على الحدود.