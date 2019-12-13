الموز هو نجم العلاقات التجارية بين الإكوادور وروسيا

أعلن السفير الإكوادوري لدى روسيا، جوليو برادو إسبينوزا، اليوم الجمعة، أن روسيا تشتري الموز الإكوادوري بمليار دولار سنوياً، ما يجعله مهيمناً على العلاقات التجارية بين البلدين.

موسكو - سبوتنيك. وقال برادو في غرفة التجارة والصناعة الروسية: "الموز هو نجم علاقاتنا التجارية، وأخبرني السيد دانكفيرت هيئة المراقبة الزراعية الروسية أن مشتريات الموز في روسيا من الإكوادور تقدر بنحو مليار دولار سنوياً".

وأضاف السفير: "الإكوادور تصدر إلى روسيا أيضاً، الزهور والقريديس والقهوة والكاكاو والشوكولاتة. والإنجاز الأخير هو سمك التونة."

ويذكر في هذا السياق أن الإكوادور تعتبر أكبر مورد للموز إلى روسيا، ووفقاً لدائرة الجمارك الفدرالية الروسية، في عام 2018، بلغ استيراد الموز الإكوادوري إلى روسيا 1.495 مليون طن (96% من إجمالي الواردات) وبلغت نسبة استيراد الأزهار والبراعم من الإكوادور لروسيا 11.312 ألف طن العام الماضي (13.7% من الواردات، المركز الثاني بعد بيلاروس).