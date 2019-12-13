سلاح خطير بحوزة روسيا لا يستطيع الناتو إغفاله

ووفقا لـ"ناشيونال إنترست"، تتفوق روسيا على بلدان الناتو (حلف شمال الأطلسي) في عدد راجمات الصواريخ الموجودة في حوزتها.

والأكثر خطورة راجمة الصواريخ المعروفة باسم "سولنتسيبيوك" لأن صواريخها تدمر كل شيء تصادفه. وهناك أيضا راجمات "أوراغان" و"سميرتش" التي تتمتع بفعالية فائقة. وتخضع صواريخها للعملية التطويرية التحديثية المتواصلة. ومثلا، ارتفع مدى صاروخ "سميرتش" من 70 كيلومترا إلى 90 كيلومترا.

ويمكن أن تكون هذه الراجمات، برأي الخبراء الغربيين، بديلا للصواريخ القريبة المدى.

ويشار إلى أن روسيا خطت خطوة هائلة إلى الأمام عندما بدأت تستخدم راجمات الصواريخ بصورة مشتركة مع الطائرات المسيرة وهو ما زاد من دقة الإصابة.