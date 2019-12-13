القبض على 5 مسلحين من "داعش" في موسكو خططوا لأعمال إرهابية... فيديو

أعلن الأمن الروسي، اليوم الجمعة، القبض على 5 مسلحين من أنصار "داعش" في موسكو خططوا لأعمال إرهابية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان جهاز الأمن: "كشفت عناصر الأمن الروسي إلى جانب الشرطة الروسية في موسكو عن نشاط خلية تابعة لتنظيم "الدولة الاسلامية" الإرهابي الدولي والمحظور في روسيا.. تشمل مواطنين روسيين وثلاثة من آسيا الوسطى كانوا يخططون لأعمال إرهابية".

وأوضح البيان أنه وخلال عمليات التفتيش، تم العثور على وسائل اتصال، بالإضافة إلى تعليمات تلقوها، عبر وسطاء، من تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول).

وأكد البيان مصادرة بندقية "كلاشينكوف" ومسدس "ماكاروف"، بالإضافة إلى ذخيرة وجهاز تفجير يدوي الصنع، مشيرا إلى اعتقال المشتبه فيهم، وفتح قضية جنائية.

وأعلن مدير خدمة الأمن الاتحادية الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، هذا الأسبوع، أنه ومنذ بداية العام، كشفت قوات الأمن 78 خلية إرهابية دولية في روسيا، مؤكدا إحباط جميع المخططات الإرهابية.

ووفقا للبيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، تمكن عناصر الأمن الروسي من إحباط 50 هجوما إرهابيا في عام 2019.

ويخوض رجال أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" [المحظور في روسيا] والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وزعزعة الأوضاع في البلاد، وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد، بما في ذلك التنظيمات العاملة على أراضي سوريا والعراق.