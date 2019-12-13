الخارجية الروسية: لافروف يناقش مع نظيره التركي الوضع في منطقة الشرق الأوسط

ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عبر الهاتف، مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، التسوية السورية وكذلك الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة: "في تطور للمحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2019 ، ناقش الوزراء عملية السلام في سوريا والوضع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وشدد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي عبر اتصال هاتفي، على تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك في محافظة إدلب السورية وشمال شرق سوريا.