جميع عمال هذا البلد سيغادرون روسيا قبل 22 الشهر الجاري

أعلن مدير قسم المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، بيتر إيليتشيف، اليوم الجمعة، أن جميع العمال الكوريين الشماليين سيغادرون روسيا في الموعد المحدد، يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول، مشيراً إلى أن موسكو تنفذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولي.

موسكو - سبوتنيك. وقال إيليتشيف للصحفيين، رداً على سؤال بهذا الصدد: "بالطبع، نحن ننفذ جميع القرارات في الوقت المحدد".

أما بالنسبة لعدد العمال الكوريين الشماليين في روسيا، حسب قوله، الآن "لا يوجد عدد كبير كما يبدو".

هذا وأوعز مجلس الأمن الدولي في كانون الأول/ ديسمبر 2017، لجميع الدول بترحيل العمال الكوريين الشماليين المهاجرين، في غضون عامين، ردًا على اختبارات بيونغ يانغ للصواريخ الباليستية.

وصرح السفير الروسي لدى كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا، لوكالة "سبوتنيك" في أيلول/ سبتمبر 2019، بأنه بحلول 22 كانون الأول/ ديسمبر، لن يكون هناك عامل كوري شمالي واحد في روسيا، من العدد الذي وصل في بداية الخريف إلى أقل من 10 آلاف شخص في البلاد، من الـ34 ألف قبل اعتماد مجلس الأمن للقرار.