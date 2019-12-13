الخارجية الروسية: ليبيا محور اتصالات رئيسي بين روسيا وتركيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، أن الشأن الليبي هو محور اتصالات بين موسكو وأنقرة.

موسكو - سبوتنيك. وقال غروشكو، ردا على سؤال بشأن وجود تفاهم متبادل حول هذا الموضوع (ليبيا) بين موسكو وأنقرة: "ليبيا، كما هو الحال مع العديد من الشركاء الآخرين، هي محور الاتصالات السياسية".

وأضاف غروشكو: "نبحث عن نقاط تفاهم، ما يوحد الأشخاص ذوي التفكير الرصين، هو فهم أن المشكلة يجب أن يحلها الليبيون أنفسهم، بمشاركة جميع الأطراف الليبية، ومن خلال المفاوضات".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسية، أن موسكو تدعم مهمة الوساطة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، وأنها تدعو جميع الدول، التي يمكنها أن تلعب دورا بناء في حل الأزمة الليبية، لاتخاذ مثل هذا الموقف.

هذا وكان المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، قد أعلن يوم أمس الخميس، البدء في عملية المعركة الحاسمة للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث أعطى أوامره للجيش الليبي بالتقدم نحو مركز العاصمة.

وبدأ حفتر هجوماً في نيسان/ أبريل الماضي لانتزاع السيطرة على طرابلس لكن الهجوم تعثر على مشارف المدينة.