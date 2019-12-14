توقعات بـ"يوم أسود" في أوروبا

يرتقب سيناتور روسي حلول عواقب وخيمة على أوروبا بعد أن أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على تجريب صواريخ كانت محظورة من قبل.

ونبه السيناتور أليكسي بوشكوف إلى إمكانية حلول "يوم أسود" في أوروبا إذا أقدمت الولايات المتحدة على نشر صواريخ "محظورة" في الأراضي الأوروبية.

وقال السيناتور الروسي على حسابه على موقع "تويتر":

سيعيد ذلك أوروبا إلى زمن المواجهة النووية خلال الحرب الباردة.

وتم في الثاني من أغسطس/آب 2019 إيقاف سرين مفعول الاتفاقية التي ألزمت طرفيها (الولايات المتحدة وروسيا) بالتخلص من الصواريخ المتوسطة والأقل مدى التي يتم إطلاقها من المنصات الأرضية، بناء على مبادرة من قبل الولايات المتحدة. وسرعان ما أقبلت الولايات المتحدة على تجريب صواريخ تنتمي إلى فئة الصواريخ التي حظرتها الاتفاقية.