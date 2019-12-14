روسيا تصنع صاروخا سريا للمقاتلات

وأعلن مدير الشركة التي تصنع هذا الصاروخ أن الصاروخ الجديد جاهز للاختبار.

ورفض فلاديمير ليبين، المدير العام لشركة "تيخماش"، أن يعلن التفاصيل عن "مشروع محاط بالسرية" ولكنه أكد "استعدادنا لدخول مرحلة الاختبارات الرسمية".

وكان ألكسندر كوتشكين، نائب المدير العام لشركة "تيخماش"، قد قال لوكالة "سبوتنيك" في مايو/أيار 2019 إن النموذج التجريبي من صاروخ "مونوليت"، وهو صاروخ جوي موجه من فئة أسلحة الدقة العالية ، سيظهر بعد عامين أو ثلاثة أعوام.

وكان فلاديمير ليبين قد قال لـ"سبوتنيك" إن صاروخ "مونوليت" خصص للطائرات والمروحيات المقاتلة.