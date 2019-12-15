بوتين يصدر مرسوما يخص 19 إقليما روسيا

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قانون فدرالي يقضي بتطبيق "التجربة الضريبية" في 19 إقليما إضافيا، والتي تسمح لممارسي الأعمال الحرة بدفع ضرائبهم بأنفسهم وفق نظام مسهل.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، ينص القانون على انضمام إلى نظام التجربة الضريبية كل من مدينة بطرسبورغ، ومقاطعات فورونيج، وفولغوغراد، ولينينغراد، ونيجني نوفغورود، ونوفوسيبيرسك، وسفيردلوفسك، وتيومين، وتشيليابينسك، وأومسك، وسامارا، وسخالين، وسفيردلوفسك، وروستوف، وكراسنويارسك، وبيرم. بالإضافة إلى مقاطعات الحكم الذاتي خانتي - مانسي، ويامالو-نينيتسك، ويوغرا، وكذلك جمهورية باشقورتوستان.

يذكر أن 4 أقاليم روسية، وهي موسكو، وضواحي موسكو، ومقاطعة كالوغا، وجمهورية تتارستان، تشارك في نظام ضرائبي تجريبي للمواطنين الذين يمارسون أعمال حرة وأصحاب المهن والحرف المستقلة.

وتنص التسهيلات الضريبية على إمكانية قيام المواطنين الذين يمارسون أعمالهم بأنفسهم، ويقل دخلهم عن 200 ألف روبل في الشهر، وليس لديهم موظفين تابعين لهم، بدفع ضرائبهم بأنفسهم دون الحاجة لدفع رسوم تقاعدية، وذلك من خلال تطبيق الكتروني، ويتم احتساب الضرائب بتعرفة 4 بالمئة عند تقديم الخدمات للأشخاص و6 بالمئة للمؤسسات.