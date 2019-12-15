سقوط عامل بناء أثناء عمله ومقتله في روسيا... فيديو

سقط عامل بناء من مبنى قيد الإنشاء في مطار ميدنة أوفا الروسية في الساعة 17:00 بتوقيت موسكو.

ووفقا لخدمات الطوارئ في المدينة، فإن العامل لقي مصرعه داخل سيارة الإسعاف. ووفقا للبيانات الأولية فإن سبب الموت هو نتيجة إصابة تلقاها عند السقوط، وفق موقع "لايف رو".

ويجري التحقيق في الحادثة من قبل لجنة التحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى سقوط العامل.