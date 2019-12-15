سفينة صواريخ روسية تتابع تحركات مدمرة أمريكية دخلت البحر الأسود

موسكو - سبوتنيك . وأعلن المركز الوطني لإدارة العمليات الدفاعية في روسيا الاتحادية، أن سفينة حاملة صواريخ تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي تتابع تحركات وترافق مدمرة تابعة للأسطول البحري الأمريكي "روس" دخلت جنوب غرب البحر الأسود.

وجاء في بيان مركز الدفاع: "قوات ووسائل أسطول البحر الأسود نظمت عملية متابعة لمدمرة أمريكية "روس" تابعة لأسطول البحري الأمريكي دخلت المنطقة الجنوبية الغربية من البحر الأسود".

وبحسب ما أفاد المركز الدفاعي الروسي، فقد تم تخصيص سفينة حاملة صواريخ "فيشني فولوتشيك" لمتابعة ورصد تحركات المدمرة الأمريكية.