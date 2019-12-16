"روسكوسموس" تطمح لإطلاق مركبة فضائية تصل إلى المحطة الدولية في ساعتين

تخطط مؤسسة "روسكوسموس" الروسية لإطلاق مركبة فضائية، عام 2020، تتمكن من الوصول إلى المحطة الفضائية الدولية بطريقة فائقة القصر، وذلك في غضون ساعتين فقط.

فوستوتشني/ إقليم أمور - سبوتنيك. وخلال عرض قدمته "روسكوسموس" الروسية في قاعدة " فوستوتشني"، أعلن المدير العام للمؤسسة ،دميتري روغوزين، أنه "من المخطط أن يشهد المستقبل القريب رحلة للمركبة الفضائية المأهولة بطريقة قصيرة ذات دورتين وتستغرق ثلاث ساعات ونصف الساعة".

وكان المكتب الإعلامي لمؤسسة "إينيرغيا" للصناعة الفضائية أكد أن الخبراء في علم التحليق الباليستي قد نجحوا في وضع طريقة لدوران أحادي، وسيكون من الممكن تحقيقها في غضون عامين أو ثلاثة أعوام

أما الآن، تصل المركبات الفضائية الروسية إلى المحطة الفضائية الدولية إما بطريقة نمطية حيث تستغرق الرحلة إلى المحطة يومين، أو بطريقة سريعة حيث تحتاج الرحلة إلى ست ساعات. وقد تم خلال ثلاث رحلات لمركبات الشحن في تموز/ يوليو عام 2018 وفي شهري نيسان/ أبريل وتموز/ يوليو عام 2019، اختبار طريقة ذات دورتين. ومن المخطط أن يتم في المستقبل الاستفادة من هذه الطريقة خلال الرحلات الفضائية المأهولة.