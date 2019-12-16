الكرملين: يتم التحضير لزيارة بوتين إلى إسرائيل

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن التحضير لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإسرائيل يجري الآن.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث الروسي للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية لقاء بوتين وترامب في إسرائيل: "يتم التحضير لزيارة الرئيس الروسي بالفعل إلى إسرائيل".

وأضاف بيسكوف، قائلا: "إن الجانب الروسي لا يعرف ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون هناك".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبول دعوة الرئيس الإسرائيلي، ريوفين ريفلين، لزيارة تل أبيب أوائل العام المقبل بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 75 لتحرير معتقلي المعسكرات النازية على يد القوات السوفيتية.

وتابع: "لقد دعاني الرئيس الإسرائيلي لزيارة إسرائيل أوائل العام المقبل بمناسبة تحرير معتقلي "أوسفينتسا" ويوم الهولوكوست.

وأضاف بوتين: "أرجو أن تخبروا السيد الرئيس أني سآتي بكل سرور".

وكشف بوتين أنه في إطار الزيارة المحتملة، من الممكن أن تشمل أيضا افتتاح نصب تذكاري في القدس تخليدا لحصار لينينغراد (مدينة سان بطرسبورغ ) أيام الحرب العالمية الثانية، وتكريماً لسكانها.