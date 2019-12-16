"أوبل" تعود إلى السوق الروسية

أعلنت شركة "أوبل" المصنعة للسيارات، اليوم الاثنين، أن أولى السيارات من طرازي "زافيرا لايف" و"غراند لاند إكس" دخلت مراكز توزيع "أوبل" رسميا في روسيا، بعد أكثر من 4 سنوات من الغياب.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للشركة: "تعود "أوبل" إلى روسيا: اليوم، إذ وصلت الموديلات الأولى من شركة صناعة السيارات الألمانية من "روسيلسهايم" إلى صالونات السيارات للوكلاء الرسميين في المدن الرئيسية في روسيا: موسكو، سان بطرسبورغ، نيجني نوفغورود، روستوف - على الدون، ريازان وستافروبول".

وتابع البيان: "يمكن حجز سيارة رباعية الدفع "غرانلاند إكس" التي يتم تصنيعها في مصنع "إيزيناخ" وحافلة نقل ركاب صغيرة "زافيرا لايف"، والتي يتم إنتاجها في مدينة كالوغا الروسية، وسيبدأ بيع شاحنات "أوبل فيفارو" في السوق الروسية في النصف الأول من عام 2020".

يشار إلى أن عودة "أوبل" إلى السوق الروسية ستعزز مواقع مجموعة "بي إس أيه"، المالكة الحالية لعلامة "أوبل" في منطقة أرواسيا.

وكانت شركة السيارات العملاقة الأمريكية "جنرال موتورز" أعلنت، في آذار/مارس، عن سحبها لعلامة "أوبل" التجارية، التي كانت تملكها آنذاك، من السوق الروسية وتوقيف مصنعها في بطرسبورغ، اعتبارا من منتصف عام 2015. فضلا عن توقيف عمليات التجميع التعاقدية لسيارات "شيفروليه أفيو"، في المجمعات الإنتاجية لـ "غاز غروب" في مدينة نيجني نوفغورود، بينما تواصلت شركة "جي إم –أفتو فاز" المشتركة إنتاج وبيع موديل "شيفروليه نيفا" من الجيل الحالي، وفي إطار هذه الخطة انسحبت علامة "أوبل" التجارية من السوق الروسية بشكل كامل.