روسيا وقطر بصدد إلغاء تأشيرات الدخول

موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص الاتفاقية التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية "الموافقة على قرار وزارة الخارجية الروسية الذي قدم للهيئات التنفيذية الاتحادية المعنية، والذي بحث مسبقاً

مع الجانب القطري، على أساس مشروع اتفاقية بين الحكومتين الروسية والقطرية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني روسيا ومواطني دولة قطر".

كما صدرت تعليمات إلى وزارة الخارجية بإجراء مباحثات مع الجانب القطري والتوقيع على الاتفاقية عند التوصل إلى اتفاق نيابة عن مجلس الوزراء الروسي.

وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في وقت سابق، أن هناك الكثير من الاتفاقيات بين روسيا ودولة قطر، وأن اتفاقية التأشيرات بين البلدين هي إجراء سيتم تفعيله.