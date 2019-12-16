سفير روسيا في بغداد يبحث ورئيس مجلس القضاء العراقي تسليم أطفال المتهمين بالإرهاب الروس

بحث السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، ورئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، قضية تسليم أطفال المتهمين بالإرهاب من حملة الجنسية الروسية.

القاهرة - سبوتنيك. بحث السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، ورئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، قضية تسليم أطفال المتهمين بالإرهاب من حملة الجنسية الروسية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن زيدان استقبل بمكتبه السفير الروسي، اليوم الاثنين، موضحا أن "الجانبين بحثا معا القضايا المشتركة بخصوص تسليم أطفال المتهمين بالإرهاب من حملة الجنسية الروسية".

وتأسست لدى المفوضية الروسية لشؤون الطفل، لجنة بين الوزارات المعنية بدعم عودة الأطفال الروس من مناطق الصراعات إلى الوطن، عام 2017.

ووضعت اللجنة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والطوارئ والداخلية والصحة، وغيرها من الوزارات الروسية الترتيبات الخاصة لذلك، والتي من خلالها أصبح بالإمكان تنظيم عملية عودة أكثر من 100 طفل من العراق إلى روسيا.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الخارجية الروسية عودة 8 أطفال روس، ممن كانوا في مناطق تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، من العراق إلى روسيا، عبر دمشق، لافتة إلى أخذ نحو 100 عينة من الأحماض النووية لآخرين، بهدف تحديد علاقاتهم الوراثية مع أوصيائهم المحتملين في روسيا.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كشفت المفوضة الروسية لحقوق الطفل عن أن طائرة خاصة في وزارة الطوارئ على متنها 32 طفلاً، عائلاتهم انضمت لـ "داعش" في العراق وصلت إلى روسيا من بغداد.