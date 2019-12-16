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17:09 16 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    ديوان المستشارة الألمانية خاطب روسيا بشأن قضية مقتل مواطن جورجي في برلين

    © Sputnik . Ekaterina Chesnokova
    روسيا
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    أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سايبرت، اليوم الاثنين، أن ديوان المستشارة الألمانية والعديد من الوزارات والهيئات الأخرى تواصلت مع روسيا منذ نهاية آب / أغسطس بشأن مقتل المواطن الجورجي في برلين.

    برلين - سبوتنيك. قال سايبرت بمؤتمر صحفي في برلين: "منذ نهاية آب/ أغسطس، أرسلت الوزارات الألمانية طلبات عديدة إلى روسيا فيما يتعلق بجريمة القتل في تيرغارتن، من بين هذه الهيئات على سبيل المثال، مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية، ومكتب حماية الدستور [الاستخبارات الألمانية]، و"بي إن دي" [المخابرات]، ووزارة الخارجية الألمانية، وديوان المستشارة الألمانية"

    ТАСС/POOL
    موسكو: المواطن الجورجي الذي قتل في برلين كان على قائمة المطلوبين
    وتابع المتحدث قائلا "لقد أرسلت طلبات إلى عدد من الهيئات الروسية، بما في ذلك السفارة الروسية لدى ألمانيا، وجهاز الأمن الفيدرالي، والاستخبارات الروسية الخارجية، وإلى إدارة الرئيس الروسي".

    وأضاف أن الجانب الروسي، تجاهل هذه الطلبات، ودعوات الحكومة الفيدرالية للمساعدة في التحقيق، ولم تقدم المساعدة في هذه القضية.

    هذا وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أديبار، قد أكدت يوم الأربعاء الماضي، أن الحكومة الألمانية لا تملك أية بيانات حول تقديم روسيا طلبا رسميا بشأن المساعدة القانونية في قضية تسليم مواطن جورجي.

    وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في مؤتمر صحفي عقب قمة "رباعية نورماندي" في باريس، أن موسكو طلبت من ألمانيا تسليمها مُخطط تفجير محطة مترو في موسكو، لكن لم يتم التوصل إلى تفاهم بهذا الصدد.

    وأشار بوتين إلى أن المواطن الجورجي الذي قتل في برلين كان متشددًا، وكان أحد منظمي التفجيرات في مترو موسكو.

    وبشأن طرد دبلوماسيين روس من برلين، أكد بوتين أن ألمانيا قامت بهذه الخطوة على أساس اعتبارات أولية غير صحيحة.

    هذا وطردت الحكومة الألمانية في وقت سابق، اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية بسبب مقتل مواطن جورجي في برلين.

    ووفقًا لصحيفة "شبيغل" الألمانية، فقد استدعت وزارة الخارجية الألمانية، رسميًا السفير الروسي، سيرغي نيتشايف، حيث تم تبليغه بمذكرة شفهية. ودعت روسيا إلى التعاون مع مكتب المدعي العام في قضية القتل.

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