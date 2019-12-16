ليبيا وقمة "نورماندي" تتصدر مباحثات بوتين وميركل الهاتفية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفياً، اليوم الاثنين، مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأزمة في ليبيا، إضافة إلى تقييم نتائج قمة "رباعية نورمندي".

موسكو - سبوتنيك. وقال الكرملين في بيان: "ركز الحديث على الأزمة الليبية، حيث تمت الإشارة إلى أهمية الحد من زيادة تفاقم الوضع والحاجة إلى استئناف الحوار السلمي، حيث أكد بوتين مجدداً استعداد روسيا لمواصلة تسهيل جهود الوساطة في هذا الاتجاه من جانب ألمانيا والأمم المتحدة."

وأضاف البيان أنه "تم تقييم نتائج القمة التي عقدت في باريس في 9 كانون الأول/ ديسمبر بصيغة "نورماندي" بشكل إيجابي، التي تم خلالها الاتفاق على بعض الخطوات بشأن تنفيذ مجموعة تدابير مينسك، والتي هي أساس لا بديل له للتسوية في جنوب شرقي أوكرانيا".

كما ناقش الطرفان قضية أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، حيث تم "التطرق إلى مسائل التعاون في مجال الغاز الملحة لضمان أمن طاقة دول الاتحاد الأوروبي، بما فيه ضمن سياق أفق نقل الغاز الطبيعي الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بعد 1 يناير/ كانون الثاني 2020، وتنفيذ مشروع التيار الشمالي-2".

واحتضنت باريس في الـ 9 من كانون الأول/ ديسمبر 2019 أول قمة منذ ثلاث سنوات لقادة "رباعية نورماندي"، إذ اعتمدت القمة بيانا مشتركا وترتيبات للاجتماع في برلين بعد أربعة أشهر لمواصلة العمل على حل الوضع في دونباس.

وأكدت الوثيقة على أن اتفاقيات مينسك تظل أساسا للعمل في صيغة "نورماندي"، ومن المتوخى الفصل بين القوات بحلول نهاية آذار/ مارس 2020 في ثلاث نقاط جديدة في دونباس. بالإضافة إلى ذلك، دعا قادة الـ"نورماندي"، إلى وقف إطلاق النار في دونباس بحلول نهاية العام.