دعوة روسية للمستثمرين العرب

موسكو - سبوتنيك. قال فلاديمير بروسنيتسوف، النائب الأول لمحافظ مقاطعة فلاديمير للاقتصاد والصناعة، إن المقاطعة تدعو المستثمرين العرب لاكتشاف فرص اقتصادية وتجارية فيها.

حيث قال بروسنيتسوف في كلمة له أمام مشاركي المؤتمر العربي - الروسي الاقتصادي الأول، الذي يعقد اليوم في موسكو: "ربما من أكبر وأهم المشاريع الاستثمارية (في المقاطعة) هي مدينة " كاميشكوفو"، وهي مدينة صناعية، ومنطقة اقتصادية خاصة. نحن نقوم بتوسيع المدينة حاليا، وهناك فرصة لإقامة مشاريع صناعية جديدة فيها. حتى اليوم ثمة هناك مساحة ب100 هيكتار، وثمة هناك البنى التحتية والطرق ( المؤدية إلى المدينة)، وسيتم إضافة في الفترة القريبة مساحة ب150 هيكتار".

ودعا بروسنيتسوف المستثمرين العرب للاستثمار في المقاطعة الروسية وهذه المدينة الصناعية، مضيفا ان سلطات المقاطعة تبدي اهتماما خاصا بالتعاون مع كل مستثمر.

ويشارك في المؤتمر سفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية العربية في موسكو وممثلو الأقاليم الروسية وقادة مركز الصادرات الروسي وممثلو عمدة موسكو وغيرهم.

هذا وتتميز المقاطعة، حسب بروسنيتسوف، بمزايا اقتصادية عديدة، حيث يحتل قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية المرتبة الأولى من ناحية حصتها في ناتج محلي إجمالي في المقاطعة، ويحتل قطاع إنتاج الأدوية المرتبة الثانية، يليه قطاع الزجاج والحلويات.

وأشار بروسنيتسوف إلى أن المقاطعة توفر حاليا نحو 50 مشروعا استثماريا جديدا، ومن المتوقع أن يبلغ حجم تدفق الاستثمارات الإجمالية في مقاطعة فلاديمير عام 2019 نحو 1,12 مليار دولار.