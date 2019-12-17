روسيا تطور "مالكا" أقوى المدافع في العالم

أفاد المدير العام لشركة "أورالترانسماش" الروسية، دميتري سيميزوروف، بأنه سيتم الانتهاء من تحديث أحد أقوى المدافع في العالم، "مالكا"( ذاتية الحركة)، قبل نهاية شهر ديسمبر / كانون الأول الجاري، والآن يتم اختباره بنجاح في ميدان التدريب.

موسكو – سبوتنيك. وقال سيميزوروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن نقوم بتوريد "تيولبان" المحدّث [مدافع الهاون الثقيلة]، أما بالنسبة لـ "مالكا"، ففي شهر ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، فإننا سنكمل عملية صيانة كبيرة مع تحديث عميق للمدفع".

وأضاف، "تم إجراء استبدال الاستيراد وجرى تركيب أجهزة جديدة. وسنقوم في العام المقبل بإعداد الإنتاج التسلسلي لأنظمة المدفعية هذه".

ويذكر، أنه لم يتم الإبلاغ عن اختبار هذا السلاح من قبل.

هذا ويعد المدفع [ 2 س7إم مالكا] نسخة محدثة من السلاح 2س7 " بيون"، الذي تم صنعه في الثمانينيات وما زال يعتبر أحد أقوى المدافع في العالم.

إن "2 س7"- منصة مدفعية سوفيتية ذاتية الدفع، مسلحة بمدفع عيار 203 ملم. تم اعتمادها في التسليح عام 1975 وفي 1983، جرى عليها التحديث الأول، وتم تصميم المنصة لتدمير الأهداف المهمة وأهداف العدو الموجودة في العمق التكتيكي للدفاع خلف خط المواجهة.

ويمكن للمدفع إطلاق قذائف شديدة الانفجار، وكذلك الذخيرة النشطة، لكن الميزة الرئيسية لهذا السلاح هي القدرة على استخدام القذائف الخرسانية والكيميائية، وكذلك الذخيرة الخاصة مع شحنة نووية.