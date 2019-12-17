تسيير دورية روسية تركية جديدة على الحدود السورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بدء تسيير دورية روسية تركية مشتركة جديدة، على الحدود السورية التركية.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية بهذا الصدد: "بدأت الدورية المشتركة الجديدة للشرطة العسكرية الروسية والقوات المسلحة التركية أعمالها في الساعة 10:15 في الـ17 من كانون الأول/ ديسمبر، في المناطق الحدودية الواقعة على بعد عدة عشرات الكيلومترات شرقي قرية عين العرب، وتنفذ أطقم المروحيات الروسية أعمال الدوريات الجوية".

وتنفذ الدوريات مهامها باستخدام مركبات "تيغر" و"تيفون" المدرعة التابعة للشرطة العسكرية الروسية ومركبات "كيربي" المدرعة التابعة لحرس الحدود التركية. وفي المجموع، تضم الدورية ثماني وحدات من المعدات العسكرية، ونحو 50 عسكري من البلدين. وأضافت وزارة الدفاع، بأن رصد حركة الدوريات يتم بواسطة طائرة "أورلان-10" المسيرة التابعة للشرطة العسكرية الروسية.

يذكر أن روسيا وتركيا وقعتا، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مذكرة تفاهم من 10 بنود، حول تسيير دوريات مشتركة داخل الأراضي السورية، شرقي وغربي منطقة العملية العسكرية، باستثناء مدينة القامشلي. بعد انسحاب "الوحدات الكردية".

وأفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، بأن عملية انسحاب الفصائل الكردية اكتملت قبل الموعد المقرر. بعد ذلك، باشرت الدوريات الروسية التركية المشتركة، تنفيذ المهام بحسب الاتفاق.