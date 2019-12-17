بيسكوف: لا يوجد في جدول أعمال بوتين خطط محددة لقمة روسية تركية حول سوريا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد خطط محددة لعقد قمة روسية تركية حول سوريا في شباط/فبراير وفقًا لجدول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، ومن المقرر إجراء اتصالات مع الزعيم التركي رجب طيب أردوغان في كانون الثاني/يناير.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "لا توجد خطط محددة في جدول الرئيس. انتم تعرفون أنه في أوائل كانون الثاني/يناير، سيتم افتتاح الجزء الأرضي من خط أنابيب الغاز "التيار التركي" على الأراضي التركية. ستكون هذه فرصة جيدة لمناقشة جميع القضايا ذات الصلة".

وأضاف المتحدث الروسي "بالطبع خلال الاتصالات القادمة ، سواء الهاتفية أو الشخصية، سيتم بالتأكيد مناقشة موضوع ليبيا".