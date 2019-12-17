الخارجية الروسية تعلق على حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس الباكستاني السابق

صرح مدير الدائرة الثانية لآسيا في وزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، بأن إصدار حكم الإعدام بحق الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف لن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.

وقال كابولوف، اليوم الثلاثاء: "لا أعتقد أن الأزمة ستحدث في البلاد لأن مشرف ليس لديه قاعدة شعبية واسعة".

كما أكد أن فرض الحكم هو شأن داخلي لباكستان، وقال: "إننا لا نعطي أي تقييمات، فهذه مسألة داخلية للحكومة الباكستانية والدولة".

ومن جانبه امتنع المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن التعليق على حكم إعدام مشرف، قائلاً إن هذه القضية شأن داخلي.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "نحن لن نعلق على هذه المسألة على الإطلاق."

وقضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس السابق برويز مشرف الذي شغل منصب رئيس الجمهورية الإسلامية من 2001 إلى 2008 بتهمة الخيانة العظمى، في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد.

ويواجه مشرف، تهمة الخيانة العظمى، بسبب إعلانه حالة الطوارئ عام 2007، وتعطيل الدستور، والانقلاب وعزل رئيس القضاء افتخار تشودري.

وفي آذار / مارس 2016، سافر مشرف الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1999 وتولى الحكم فيما بعد رئيسا للبلاد، خارج باكستان، لتلقي علاج طبي في دبي بالإمارات، بعد رفع الحكومة اسمه من قائمة الممنوعين من السفر.