مفوضة حقوق الأطفال: العام المقبل يشهد عودة دفعة جديدة من الأطفال الروس في سوريا

أكدت مفوضة حقوق الأطفال في روسيا، آنا كوزنيتسوفا، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة جديدة من الأطفال الروس في سوريا ستتم إعادتهم إلى الوطن العام المقبل.

موسكو - سبوتنيك. وقالت كوزنيتسوفا للصحفيين: "لقد أردنا القيام بعملية إعادة أخرى قبل رأس السنة الجديدة ، لكننا نرى الآن أن الوضع تشكل على نحو آخر، بحيث بدأنا التخطيط لإعادة الأطفال في العام المقبل".

أضافت في سياق متصل أن مفوضي حقوق الأطفال من دول أخرى، سينضمون بالفعل إلى العملية.

ولفتت كوزنيتسوفا إلى أن الأوراق اكتملت حاليا لـ84 طفلا محتجزين في مخيم الهول، وهم مواطنون روس ولدوا في أراضي روسيا الاتحادية، مشيرة إلى "وجود مشكلة من حيث أنهم لا يسلموننا الفتيات بدون إخوتهم والأخوة بدون الأخوات. لا يمكننا سحب الأطفال (بشكل منفصل)، بقرار من نتفاوض معهم، حتى يتم إصدار الوثائق الخاصة بجميع الأطفال".

كما لفتت كوزنيتسوفا إلى أن بعض الجوانب في عملية التفاوض "تتعارض مع القانون الدولي"، علما بأن بعض الأطفال يتامى جزئيا أو دون أبوين.

وفقا لها، هناك 146 اسما في القائمة الأولية للأطفال في مخيم الهول، قد يكونون من مواطني روسيا الاتحادية.

وكانت كوزنيتسوفا قد زارت سوريا، في وقت سابق، حيث بحثت مع الرئيس السوري، بشار الأسد، مسألة عودة أطفال المواطنين الروس الموجودين في سوريا.