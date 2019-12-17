طي صفحة الماضي... روسيا تعود إلى صفوف الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

أعلنت ليليان موري، رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، اليوم الثلاثاء، أن علاقات موسكو والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تخطت مرحلة الأزمة والآن روسيا تلعب دورها التام في الجمعية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت موري خلال لقائها مع رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو "بفضل الجهود تمكنا من طي هذه الصفحة، والوفد الروسي تمكن من شغل منصبه كاملا".

وأشارت المتحدثة إلى أن عودة روسيا إلى الجمعية نجحت فقط بفضل التعاون والحوار.

هذا واعتمدت لجنة النظام الداخلي للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في وقت سابق، قرارا بشأن منح وفد روسيا صلاحيات للمشاركة في الدورة الصيفية، في حزيران/ يونيو الماضي. ويقترح القرار أيضا، تغيير ميثاق المنظمة الداخلي وتوضيح أنه "في حالة وجود تحد أو مراجعة للتفويض، لا يجوز حرمان الأعضاء من حقهم في التصويت، أو الحق في التحدث، أو حرمانهم من التمثيل في الجمعية وهيئاتها"، كما لا يمكن تعليق ممارسة هذه الحقوق.

ويذكر أن موسكو قررت، في أواخر حزيران/ يونيو عام 2017، تعليق دفع اشتراكاتها المالية في مجلس أوروبا بسبب عدم مشاركة وفدها في عمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك لحرمانه من عدد من الحقوق الهامة بعد أحداث عام 2014 في أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم.