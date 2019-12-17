الجيش الروسي: المقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس نجحت في جميع مهماتها في سوريا

أكد قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال الجيش فاليري غيراسيموف، اليوم الثلاثاء، أن المقاتلة من الجيل الخامس سو-57 اجتازت جميع مراحل اختبار "الهجوم" في سوريا.

موسكو - سبوتنيك . ونقلت صحيفة كراسناياوف عن غيراسيموف قوله: "تستمر اختبارات الجيل الخامس المقاتلة من طراز Su-57. لقد خضعت للمرحلة الثانية من الاختبارات في سوريا ، والتي تم خلالها تنفيذ جميع المهام المخطط لها بنجاح".

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في فبراير/ شباط 2018 إنه تم نشر طائرتين مقاتلتين من طراز Su-57 في مهام تدريب قتالية في سوريا.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، نشرت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة لقطات توضح الأداء القتالي لطائرات Su-57 في سوريا.

وطائرة Su-57 المقاتلة من الجيل الخامس، والمعروفة سابقًا باسم مجمع الطيران المحتملين التابع لخطوط المواجهة الأمامية (PAK FA)، هي طائرة "خلسة" متعددة المقعد ذات محرك واحد، مصممة خصيصًا لأدوار التفوق والهجوم الجوي.

والطائرة مجهزة بنظام إلكترونيات طيران متطور ورادار نشط على متن الطائرة بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأسلحة عالية الدقة. ونفذت الطائرة رحلتها الأولى في عام 2010.