بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي في 19 ديسمبر

أعلنت الرئاسة الروسية أن المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد يوم الخميس، الموافق 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

يعتبر هذا المؤتمر فرصة كبيرة للصحفيين لإلقاء أسئلتهم حول المواضيع التي تخص الساحتين الروسية والدولية.

وقد اعتاد الرئيس الروسي عقد مؤتمر صحفي حول نتائج العام منذ فترته الرئاسية الأولى عام 2001. وسجل مؤتمر عام 2008 رقما قياسيا، عندما أجاب بوتين على 106 أسئلة خلال 4 ساعات و40 دقيقة.

وعقد الرئيس الروسي خلال سنوات قيادته 12 مؤتمرا صحفيا كبيرا، بلغ مدتها أكثر من يوم ونصف (39 ساعة)، أجاب خلالها على أكثر من 700 سؤال.

شاهد المؤتمر على موقعنا باللغة العربية، الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت غرينيتش).