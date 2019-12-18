الدفاع الروسية توقع عقدا جديدا للتزود بطائرات "إيل-76إم دي-90إيه" بحلول نهاية العام

صرح نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، اليوم الأربعاء، بأن وزارة الدفاع الروسية ستبرم عقدا جديدا للتزود بطائرات النقل العسكري الثقيلة من طراز "إيل-76إم دي-90إيه" بنهاية العام.

موسكو - سبوتنيك. وقال كريفوروتشكو، في مقابلة مع مجلة "أوبورونا روسيي" -( الدفاع الروسي): " سيتم تحديد سعر طائرة "إيل-76إم دي-90إيه" التسلسلي خلال فترة 2021-2027 في نهاية عام 2019، وبالطريقة المقررة عند إبرام عقد جديد طويل الأجل لتوريد هذا النوع من الطائرات لتلبية احتياجات وزارة الدفاع الروسية".

وأضاف، أنه في النصف الأول من عام 2019 ، أثبتت وزارة الدفاع ووزارة الصناعة والتجارة ودائرة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الجدوى الاقتصادي لتكلفة طائرة "إيل-76إم دي-90إيه" التسلسلية.

وقال: "جرى الإقرار بأن تكلفة إنتاج طائرة حتى عام 2020 مجدية اقتصاديا".

في عام 2017 ، ذكرت صحيفة "كوميرسانت"، أن وزارة الدفاع الروسية وشركة "يونايتد إيركرافت" ستقومان بمراجعة شروط أكبر عقد طيران، والذي ينص على توريد 39 طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76إم دي-90إيه". ووفقا للصحيفة، فقد أثيرت مسألة إعادة التفاوض على عقد توريد 39 طائرة من هذا الطراز إلى وزارة الدفاع الروسية، خلال اجتماع مغلق مع رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف الذي زار مصنع أوليانوفسك للطيران" آفيا ستار-إس بي".

في المجموع، تلقت وزارة الدفاع الروسية ثلاثة طائرات من طراز "إيل-76إم دي-90إيه"، بدلا من طائرتين أخريين مجدولة بحلول نهاية العام.