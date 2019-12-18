وزير الخارجية الروسي يلتقي نظيره السوري يوم 23 ديسمبر

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف سيلتقي نظيره السوري وليد المعلم يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول.

موسكو- سبوتنيك وقالت الناطقة "يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية السوري، السيد المعلم، الذي يصل إلى موسكو لحضور الاجتماع الثاني عشر للجنة الروسية السورية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني".

وأشارت إلى أنه "من المزمع تبادل الآراء حول مجموعة واسعة من المشاكل الدولية والإقليمية، وأولاً وقبل كل شيء، مناقشة الوضع في سوريا وما حولها، بما في ذلك عمل اللجنة الدستورية في جنيف، وموضوعات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع في البلاد وتسهيل عودة اللاجئين السوريين".

وأوضحت زاخاروفا أنه سيتم إيلاء اهتمام كبير لمجموعة من القضايا لزيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية.

وأفاد مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، يوم الاثنين الماضي، بأن اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الروسية السورية سيعقد في ديسمبر/ كانون الأول في موسكو.

وكان بوريسوف، بحث خلال زيارة إلى دمشق مطلع هذا الأسبوع واستغرقت يومين العلاقات الروسية السورية وتعاون البلدين في المجال الاقتصادي وسير تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الجانبين حيث تم التطرق إلى المعوقات وسبل تجاوزها والإجراءات والتسهيلات الممكن اتخاذها بغية تسريع تنفيذها، إضافة إلى آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين وسبل تعزيزه في المجالات كافة وخاصة فيما يتعلق بالطاقة والبنى التحتية وإقامة مشاريع استثمارية وصناعية جديدة بما يحقق المصالح المشتركة.

كما تم استعراض استعدادات الجانبين لاجتماعات اللجنة السورية الروسية المشتركة المقرر انعقادها أواخر العام الحالي.

وأكد بوريسوف في ختام زيارته إلى سوريا أن العلاقات الثنائية بين روسيا وسوريا تاريخية وأن الحكومة الروسية اتخذت قرارا بتقديم مساعدات لسورية هي 100 ألف طن قمح سيتم العمل على توريدها خلال الشهر الجاري.