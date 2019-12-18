سفارة تل أبيب في موسكو تطالب روسيا بتوضيحات حول احتجاز 40 إسرائيليا في المطار

قالت السفارة الإسرائيلية لدى روسيا، اليوم الأربعاء، إنها تنتظر من السلطات الرسمية في روسيا توضيح أسباب احتجاز نحو 40 مواطنا إسرائيلياً في مطار "دوموديدوفو".

موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة لوكالة "سبوتنيك": "نعم، هذا ما يحدث في الساعات الأخيرة، ولا يوجد لدينا ما يمكن الإدلاء به الآن، عدا أسفنا في كون هذا يحدث في الوقت الراهن. ونحن في انتظار أي تقدم بشأن هذا الوضع. ونحن نعلم أن البلدين يحاولان إيجاد أرضية مشتركة بشأن هذه المسالة. لا نعرف بعد الأسباب، ما زلنا نحقق في الموقف".

وأوضحت السفارة الإسرائيلية: "نعرف أن هناك الكثير من الناس، وهذا لم يكن مخططًا له. لذلك، نحن في انتظار تصريحات رسمية من السلطات الروسية بشأن احتجاز المواطنين الإسرائيليين".

ووفقا للسفارة، فقد تم احتجاز 30 إلى 40 مواطنا إسرائيليا في المطار.